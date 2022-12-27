Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона объяснил, что Кременная является стратегически важным городом для россиян.

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Тяжелые бои продолжаются, оккупационные войска смогли за чуть больше месяца построить очень мощную оборону. Стягивают туда огромное количество резерва и техники. Восстанавливают свои силы. Их там сотни погибли, может быть даже тысячи, но подвозят все новых и новых,

– сообщил Сергей Гайдай.

Гайдай добавил, что россияне изо всех сил стараются не потерять Кременную, поскольку в таком случае вся линия их обороны посыплется.

В то же время преимущество все же на стороне ВСУ.

"Но тяжело дается каждый метр, все насквозь заминировано и постоянно они обстреливаются большим калибром", - добавил глава ОВА.

Как выглядит линия фронта у Кременной: показываем на карте

Внимание! Источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что этой ночью оккупантам в Кременной было горячо. Командование русских военных бежало в Рубежное. Его пытались догнать "чмобики", но их отстреливали загоны отряды кадыровцев.​

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