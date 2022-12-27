Как рассказали 24 канала источники в спецслужбах, эта ночь для врага была крайне неспокойной в Луганской области. Не обошлось без бешеной количеству потерь.

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Приказали стоять до последнего

Стало известно, что на протяжении почти целой ночи было очень громко на выезде из Кременной. Речь идет о локации вблизи АЗС "Рыбка", лесоохотничьего хозяйства и железнодорожного вокзала.

Командование русских военных бежало в Рубежное. Его пытались догнать "чмобики", но их отстреливали загоны отряды кадыровцев. По имеющимся данным, очень много погибших.

Заметим, что штабные офицеры приказали держаться в Кременной до последнего. Собственно, те, кто отказался выполнять этот приказ, и пополнили статистику потерь врага благодаря бойцам Кадырова.

Оккупанты терпят бешеные потери

Накануне о ситуации в Луганской области рассказал глава ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что на участке Сватово – Кременная идут тяжелые бои. В то же время, тактическое преимущество на стороне ВСУ. Только 24 декабря нашим защитникам удалось уничтожить и ранить около 150 бойцов врага.

Все настолько плохо, что гражданские больницы буквально переполнены. Правда, лечатся там не мирные жители, а оккупанты.

Так, в Беловодске проходят лечение до 300 раненых представителей ЧВК "Вагнер". Кроме того, в Первомайске, на территории так называемого "военного госпиталя", развернутого на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, получивших ранения в районе города Бахмут,

– написал Гайдай.

Ранее сетью распространялась информация об освобождении Кременной. По словам главы ОВА, она не соответствует действительности. Известно лишь, что командование врага, которое находилось в городе, переместилось в Рубежное.

Если мы уже и упомянули о потерях врага, то нелишне будет поделиться свежей статистикой. Так, за прошедшие сутки на тот свет удалось отправить 620 российских захватчиков. Всего же статистику пополнили уже 103 220 оккупантов. И эта цифра растет каждый день.

Добавим, что у врага значительно сократилось количество техники. К примеру, тех же танков стало на 3016 единиц меньше. С авиацией тоже не все в порядке, ведь в металлолом превратили 283 самолета, 267 вертолетов, а также 1707 БпЛА. В последнее время не менялась статистика уничтоженных судов. Но надеемся, что это лишь временное явление.