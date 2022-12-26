Ситуация на участке Сватово – Кременная в Луганской области остается тяжелой. Однако, как сообщает глава ОВА Сергей Гайдай, тактическое преимущество в регионе на стороне Вооруженных Сил – собственно, украинская армия "сделала" мертвыми и ранеными около 150 вражеских бойцов только за 24 декабря.

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Больницы в Луганской области переполнены оккупантами

По словам Гайдая, Силы обороны атаковали врага в районе села Половинкино, что в Старобельском районе. В то же время глава области сказал, что гражданские больницы на временно оккупированных территориях забиты ранеными врагами.

Так, в Беловодске проходят лечение до 300 раненых представителей ЧВК "Вагнер". Кроме того, в Первомайске, на территории так называемого "военного госпиталя", развернутого на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, получивших ранения в районе города Бахмут,

– написал Гайдай.

Очевидно, что украинская армия не будет давать ни покоя российским захватчикам и уменьшать численность личного состава, техники врага, несмотря на какие-либо факторы. Собственно, россияне зря надеются на "зимнюю паузу" на фронте – ее не будет, по словам спикеров ВСУ, ни при каких обстоятельствах.

Путин хочет "победы", но терпит безумные потери в своей армии

Уже несколько месяцев активные боевые действия продолжаются в районе Бахмута на Донетчине. Кремлевское командование использует своих военных как "пушечное мясо" и в большом количестве бросает их на неизбежную гибель на Восток Украины, надеясь, что так удастся добиться успеха. Военный эксперт Петр Черник убежден, что оккупанты так уцепились за Бахмут потому что он для них играет символическую роль.

Собственно Путину нужна хоть какая-то победа после поражений на Херсонщине. Заметим, что общие боевые потери России по состоянию на 26 декабря составляют 102,6 тысяч военных. Очевидно, что не одна тысяча из этих "хороших россиян" была ликвидирована на Бахмутском направлении.