Эксперты отмечают, что враг не планирует сдаваться и даже строит планы по поводу потенциальных наступлений. Очевидно, именно поэтому представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона отметил, что мы не должны давать захватчикам ни дня покоя.

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Россияне не дождутся "зимней паузы"

Как сообщает спикер ВСУ, боевые действия со стороны украинской армии будут продолжаться даже зимой, поскольку один из принципов ведения войны, соблюдаемый украинским командованием, звучит как "не давать покоя врагу".

Собственно, важно, чтобы оккупанты постоянно ощущали угрозу и опасность, не могли сосредоточиться на построении своих боевых порядков или, например, системы обороны.

Это принципиальная позиция нашего командования. Еще во время киевской операции генерал-полковник Сырский, Герой Украины, командующий сейчас восточным фронтом, придерживался такого принципа. Он постоянно не давал противнику передышки, избивал по нему так называемым беспокоящим артиллерийским огнем, поражал его диверсионными группами и другими видами поражения, проводил атаки малыми мобильными группами.

– сказал Череватый.

Кроме того, он отметил, что подразделения украинской армии на восточном фронте активно используют высокоточное оружие для ликвидации захватчиков. Ежедневно Вооруженным Силам удается атаковать командные пункты, полевые артиллерийские склады, склады горюче-смазочных материалов, большие скопления техники и личного состава россиян.

Оккупанты пытаются захватить Бахмут

Очевидно, что ни о каком "прекращение огня" или уменьшение активности боевых действий – особенно на Востоке – не может идти речь, когда российские захватчики пытаются предпринимать активные наступательные действия, в частности на Бахмутском направлении.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что активность боевых действий вблизи Бахмута еще даже не достигла своей кульминации – то есть тяжелейшие бои только впереди.