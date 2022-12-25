Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт и аналитик Андрей Харук. По его словам, в нынешней ситуации, когда Россия терпит поражение на поле боя в Украине, оккупантам нужно было бы заканчивать войну.

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Однако Кремль не собирается сворачивать боевые действия и, судя по всему, готовится к новым атакам.

Военно-политическое руководство России нацелено на продолжение войны. В частности, об этом свидетельствуют последние заявления Владимира Путина,

– сказал Харук.

Каким может быть наступление россиян в апреле

Издание Neue Zürcher Zeitung отмечает, что во время апрельского наступления российские войска попытаются развернуть наступательную операцию на Донбассе. В то же время, по прогнозам аналитиков, Москва использует войска Александра Лукашенко для отвлечения внимания ВСУ. Военный эксперт считает, что именно таким образом Кремль может определить свои приоритеты.

Андрей Харук Военный эксперт Ведь наступать с территории Беларуси россиянам особого смысла нет. В нынешней ситуации это потребует слишком больших затрат ресурсов и ослабления позиций на Донбассе и на направлении Мелитополь – Бердянск, что для России неприемлемо.

Военный эксперт предположил, что события на фронте будут разворачиваться примерно так же, как сейчас.

То есть Белорусское направление будет играть роль отвлечения на себя части украинских Сил обороны. А основные усилия россияне сосредоточат именно на Донбассе, где будут пытаться проломить нашу оборону и дальше развивать наступление,

– объяснил Харук.

Андрей Харук прокомментировал сценарии Германии по поводу войны в Украине: смотрите видео

Может ли война в Украине закончиться весной 2023 года

В то же время, немецкие аналитики предположили, что возможен еще один сценарий, при котором боевые действия в Украине могут завершиться уже весной 2023 года. Это может быть связано с тем, что украинская армия гораздо лучше подготовлена к зиме. Харук считает, что такой сценарий тоже имеет право на существование.

Такая вероятность (завершение войны – 24 канал) не является нулевой, хотя и значительно ниже, чем то, что война все-таки будет продолжаться весной. С точки зрения политики для тоталитарного общества гораздо легче завершить войну, чем для демократического. Ведь достаточно, чтобы лидер заявил: "Мы достигли цели",

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что Владимир Путин в любой момент мог бы сказать, что цели так называемой "специальной военной операции" достигнуты и поставить точку в войне в Украине.

Российская армия не готова воевать зимой

Военный эксперт отметил, что ВСУ действительно лучше подготовлены к зиме. По словам Харука, то, что российская армия готова воевать даже в зимний период, – только миф. Об этом свидетельствует ситуация еще до начала полномасштабной войны.

"Перед началом полномасштабного вторжения Россия вывела в палаточные лагеря десятки тысяч своих военнослужащих. Тогда россияне массово страдали воспалением легких и другими болезнями, поскольку ни снаряжением, ни соответствующими санитарно-бытовыми условиями их не обеспечили", – рассказал Харук.

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