Об этом 24 каналу в эксклюзивном интервью рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, ни в коем случае нельзя идти на подписание мирного договора с Россией в сложившейся ситуации.

Важно Когда закончится война: что об этом говорят Украина, Россия, Запад и история

Возможно, некоторые люди рассчитывают на условный "Минск-3" с новой линией разграничения. Но последствия такого решения будут катастрофическими. Война на этом не окончится.

Это не будет финалом войны. Это будет начало другого этапа войны. И опять-таки мы получим внутренние негативные процессы в Украине,

– отметил Подоляк.

Когда закончится война в Украине

Рано говорить о сроках окончания боевых действий. Но есть одно четкое условие, при котором война завершится. Это – полное поражение России на территории Украины. Иного варианта нет.

Я хочу, чтобы все поняли. Фактически война закончится только тогда, когда Россия проиграет на территории Украины в полном объеме. 90% украинского общества имеют консенсус. Война может закончиться в тот момент, когда Россия окончательно покинет территорию Украины в полном объеме,

– подчеркнул Подоляк.

В полном объеме – это вместе с полуостровом Крымом и оккупированными с 2014 года землями Донецкой и Луганской областей.

Подоляк подчеркнул – нет никакого Крыма, который якобы де-факто контролирует кто-то другой, и никакого так называемого "донбасского народа". Никто не позволит выносить вопросы насчет этих территорий на отдельное обсуждение. Это все – территория Украины.

Смотрите интервью с Михаилом Подоляком на ютубе 24 канала в 17:00

Дальше будет еще интереснее

После военного поражения продлится определенный процесс финализации войны. Тогда Украине нужно будет выполнить до конца 2 важных процесса в отношении России. Первый – это репарации.

Мы должны забрать у них ряд репараций. При этом они не должны быть одноразовыми. Все должно быть распределено в течение 10 – 20 – 30 лет. Это огромная сумма, которую Украина должна взыскать с России. И репарации должны быть наложены не на один год, – убежден Подоляк.

Второй процесс – привлечение к ответственности всех российских военных преступников. Помимо этого, Украина должна взять десятки и сотни россиян на специальный международный трибунал.

Важные прогнозы по войне в Украине