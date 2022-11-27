Глава правительства Польши обвинил партнеров, потому что они "слишком поздно поняли" намерения Путина относительно полномасштабного вторжения.

Кстати Премьер Польши Моравецкий сравнил Россию с нацистской Германией, которая уже увидела, что проиграет

Европа вовремя не заметила угрозу

Моравецкий подчеркнул, что Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России. Поэтому теперь нельзя медлить с оказанием помощи Украине. Он убежден, что эта война закончится, когда будут отвоеваны каждый дом, школа, больница и дорога.

Ближайшие месяцы могут быть очень и очень тяжелыми, ведь близится зима, а россияне заранее обстреливают энергетическую инфраструктуру.

– сказал премьер.

Он подчеркнул, что оккупанты хотят лишить людей в Украине электричества, тепла и создать гуманитарную катастрофу.

Визит Моравецкого в Киев

В День памяти жертв Голодоморов в Киеве прошел первый Международный саммит по продовольственной безопасности. Обсуждали методы предотвращения голода в мире.

В нем принял участие и Моравецкий, лично прибывший в Киев.

Вместе с ним были премьер-министры Литвы, Бельгии и президент Венгрии.

Детальнее – премьер Польши приехал в Киев: видео

Затихнет ли война зимой

Военный эксперт Петр Черник рассказал, что боевые действия будут напрямую зависеть от погоды, но они не остановятся. По его словам, если почва промерзнет, ​​то по ней сможет передвигаться техника. Следовательно, сохранится темп и логика войны.

"Я не считаю, что война утихнет. Она просто может изменить свой характер от движения наших войск вперед к очень долговременным артиллерийским баталиям", – отметил Черник.

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Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения было много осадков и влаги. Поэтому техника россиян вязла в земле. Черник считает, что враг не будет наступать по дорогам, поскольку станет легкой целью для ВСУ. Военный эксперт прогнозирует долговременные артиллерийские дуэли.

"То есть фронт остановится на определенной линии. Однако это никоим образом не отменяет боевые действия", – добавил Черник.