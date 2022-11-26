Такое сравнение глава правительства Польши высказал на Международном саммите по продовольственной безопасности в Киеве, сообщает 24 канал. Нацистская Германия, понимая свое поражение, тоже пыталась воевать на уничтожение. Так же, как сейчас Россия.

Обратите внимание Нас снова хотят уничтожить пулями, холодом, голодом, – Зеленский на саммите по продовольственной безопасности

Россия воюет за империю

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Россия защищает свой народ или свою территорию, а сражается за восстановление империи. В то же время в Кремле четко осознают, что империи строятся только на костях и труппах. Так же Москва, строя красную империю, заморила голодом миллионы Украинцев 90 лет назад.

Премьер Польши подчеркнул, что Россия переоценила свой военный потенциал и не может победить в войне со страной, значительно меньшей по территории и населению. Так что теперь, по мнению Моравецкого, Россия осознает, что победа в бою недостижима.

Потому Россия хочет сломать Украину голодом и холодом. Эти способы тотальной войны являются обычными инструментами войны. Такие же инструменты в 1942 – 1943 годах использовала нацистская Германия.

Международный саммит по продовольственной безопасности в Киеве

В День памяти жертв Голодоморов в Киеве прошел первый Международный саммит по продовольственной безопасности. Его цель – предотвращение голода в мире.

Участие в саммите приняли лидеры десятков стран, среди которых были и те, кто лично прибыл в Киев – премьер-министры Литвы, Польши и Бельгии и президент Венгрии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках программы Grain from Ukraine стремится спасти от голода по меньшей мере 5 миллионов человек, отправляя суда с продовольствием в те страны Африки и Азии, которые в этом больше нуждаются.

Стоит посмотреть – Моравецкий почтил память жертв Голодоморов: смотрите видео