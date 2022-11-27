Глава уряду Польщі звинуватив партнерів, бо вони "надто пізно зрозуміли" наміри Путіна щодо повномасштабного вторгнення.

До речі Прем’єр Польщі Моравецький порівняв Росію з нацистською Німеччиною, яка вже побачила, що програє

Європа вчасно не помітила загрозу

Моравецький наголосив, що Європа запізно помітила загрозу з боку Росії. Тому тепер не можна зволікати з наданням допомоги Україні. Він переконаний, що ця війна закінчиться, коли буде відвойовано кожен будинок, школу, лікарню та дорогу.

Найближчі місяці можуть бути дуже і дуже важкими, адже наближається зима, а росіяни заздалегідь обстрілюють енергетичну інфраструктуру,

– сказав прем'єр.

Він наголосив, що окупанти хочуть позбавити людей в Україні електрики, тепла та створити гуманітарну катастрофу.

Візит Моравецького до Києва

У День пам'яті жертв Голодоморів у Києві відбувся перший Міжнародний саміт з продовольчої безпеки. Обговорювали методи запобігання голоду у світі.

У ньому взяв учать і Моравецький, який особисто прибув до Києва.

Разом з ним були прем'єр-міністри Литви, Бельгії й президентка Угорщини.

Детальніше – прем'єр Польщі приїхав до Києва: відео