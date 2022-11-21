Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, ситуація на фронті багато у чому залежатиме від того, якою буде погода взимку.

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Саме погода диктуватиме умови для ведення бойових дій. Зокрема, йдеться про подальшу можливість контрнаступу Збройних Сил України.

Я не вважаю, що війна затихне. Вона просто може змінити свій характер від руху наших військ вперед до дуже довготривалих артилерійських баталій,

– припустив Черник.

Як мороз може допомогти наступу ЗСУ

Як зазначив військовий експерт, якщо будуть морози і ґрунт буде відносно твердим, то може нічого й не змінитися. Від того, наскільки промерзлою буде земля, залежатиме, чи зможе по ній рухатися важка військова техніка.

Черник нагадав, що військова техніка має велику вагу:

танк – 39 – 43 тонни;

важка артилерійська установка 2C19 "Мста-С" – 42 тонни;

БТР та БМП – у межах 12 тонн;

важкі бронеавтомобілі – від 5 до 7 тонн.

"Якщо ґрунт буде достатньо твердим, то ця техніка зможе по ньому пересуватися. Тоді темп і логіка бойових дій будуть такими ж, якими є зараз", – зазначив військовий експерт.

Вплив опадів та температури

Однак ґрунт може розмокнути. Це залежить від кількості опадів, їхнього характеру та температури взимку. Черник зазначив, що зима може бути доволі теплою.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було доволі тепло. Тоді російська техніка грузла у наших ґрунтах,

– нагадав військовий експерт.

Він додав, що окупанти намагалися пересуватися дорогами, однак ЗСУ добре відпрацьовують по такому скупченню техніки. Тому росіяни вже не будуть рухатися великими колонами по шляхах, адже це – самогубство.

Взимку можлива "вогнева рівновага" на фронті

Як зазначив Черник, ймовірно, зима внесе свої корективи у ведення бойових дій.

Найімовірніше, ми зайдемо у довготривалі артилерійські дуелі. Цілком можливе таке явище, як "вогнева рівновага". Тобто фронт зупиниться на певній лінії. Однак це жодним чином не скасовує бойових дій,

– сказав військовий експерт.

Черник додав, що у стані "вогневої рівноваги" українці та росіяни перебували від травня до початку вересня, поки не почалася блискуча наступальна операція ЗСУ на Харківщині.

Військовий експерт Петро Черник розповів про особливості бойових дій зимою: дивіться відео

Чого очікувати на фронті взимку: коротко