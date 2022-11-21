Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що ЗСУ будуть у "набагато кращому стані, ніж їхні противники". За його словами, перевага ЗСУ полягає у підтримці, яку надали США.

До речі Путін може знову вдатися до глибоко безвідповідального брязкання ядерними шаблями, – Остін

Україна буде готова до бойових дій у зимові місяці

Очільник Міноборони США заявив, що його країна зробила багато, щоб підготувати ЗСУ до боїв взимку.

Ми багато зробили, щоб підготувати українців до бою взимку і дати їм можливість продовжувати чинити тиск на наших суперників протягом зимових місяців,

– сказав він.

Водночас Остін зазначив, що "важко передбачити, як розвиватимуться події та в які терміни, але ми підтримуємо Україну доти, доки буде потрібно".

Глава Пентагону додав, що в центрі уваги США перебуває підтримка України, коли Україна зосереджена на тому, щоб "переконатися, що вони роблять все, щоб повернути собі кожен дюйм своєї суверенної території".

Яка зброя потрібна ЗСУ

В Офісі Президента заявили, що Україні не можна зупиняти контрнаступ, щоб не примножити свої втрати. Для того, щоб вибити окупантів та закінчити війну, Україні потрібен ряд озброєнь.

Радник глави ОП Михайло Подоляк перерахував озброєння, яке наразі потрібне ЗСУ. Йдеться про:

від 150 до 200 танків,

близько 300 бронеавтомобілів,

сотня артилерійських систем,

50 – 70 реактивних систем залпового вогню,

10 – 15 систем протиповітряної оборони для закриття неба.

Одним з головних партнерів України залишаються США. Глава Пентагону заявив, що Америка надала понад 20 мільярдів доларів допомоги Україні.

Слід зазначити, що США обіцяють збільшити фінансування для України. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що "допомоги буде більше".

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