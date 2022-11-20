Про це розповів радник глави ОП Михайло Подоляк. Він перерахував озброєння, яке наразі потрібне Збройним Силам України.

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В ОП згадали про ракети ATACMS

За словами Подоляка, Україні потрібно:

від 150 до 200 танків,

близько 300 бронеавтомобілів,

сотня артилерійських систем,

50 – 70 реактивних систем залпового вогню,

10 – 15 систем протиповітряної оборони для закриття неба.

Подоляк наголосив на важливості "грізних" американських систем HIMARS, "яких Україна вже має у кількох одиницях".

Крім того, радник глави ОП згадав американські ракети ATACMS, дальність польоту яких становить 300 кілометрів. Наразі Україна має ракети ATACMS, дальність яких складає 80 кілометрів.

На думку Подоляка, такі ракети "наблизять закінчення війни", дозволивши Україні "знищити великі російські військові склади", розташовані в глибині окупованих територій, які нині недоступні.

За його словами, Києву "не потрібно" атакувати військові об'єкти на території Росії.

Війна закінчиться, коли ми відновимо контроль над нашими кордонами і коли Росія боятиметься України,

– резюмував він.

Україна отримала потужну допомогу від Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 19 листопада вперше здійснив візит до Києва, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Сунак приїхав в Україну не з порожніми руками.

Під час візиту в Київ британський прем'єр пообіцяв Україні підтримку до перемоги у війні з Росією. Ріші Сунак анонсував нову допомогу Україні. Зокрема:

120 спеціальних зенітних гармат;

навчання для військових медиків та інженерів;

зимове обладнання для військових;

гуманітарну допомогу на понад 16 мільйонів фунтів.

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