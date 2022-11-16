Військовий експерт Павло Нарожний припускає, що наші союзники бояться ескалації конфлікту. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
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ЗСУ звільнять свої території й без далекобійних ракет
За словами Нарожного, наші союзники вважають, що якщо дадуть ракети, які стріляють на відстань 85 кілометрів, ними українці досягнуть усіх поставлених цілей – звільнення територій України до стану 1991 року. Сьогодні усе так і відбувається.
"Ізюм, Лиман, Херсон і далі по списку. На морі ми також перемагаємо, що доводить ліквідація крейсера "Москва" та вибух "Адмірала Макарова". Ми системно йдемо вперед. Дійсно, якби партнери надали б нам ті самі ATACMS – ми йшли б значно швидше", – акцентує Нарожний.
Однак відповідь Москви, зауважує військовий експерт, не змусила б на себе чекати. Можливо, це був би удар тактичною ядерною зброєю.
Тому наші партнери вважають, що м'ясорубка, яка перекручує "чмобіків" на фарш – вона працює нормально, прискорюватися не треба. Ще пів року, ЗСУ усіх перемелють, і спротиву не буде. А розігрівати та надавати більш потужну зброю – поки виглядає так, що вони робити цього не будуть,
– відзначає Нарожний.
Сьогодні весь світ усвідомлює, що перемога буде за Україною. Питання лише в тому, якою буде її ціна. Ми говоримо про шалену кількість загиблих окупантів, але не знаємо наших втрат. Люди гинуть щодня.
"Якби нам дали цю далекобійну зброю – цих загиблих було значно менше. Чому її не дають? Це питання найвищого політичного польоту. Моя точка зору така, що союзники могли б дати, але не дають, тому що бояться ескалації конфлікту", – підсумував Павло Нарожний.
Якої зброї не вистачає ЗСУ і чому США не хочуть її дати: дивіться відео
Військова допомога Україні: останні новини
- Україна отримає ППО Hawk та ракети до цих установок. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ці системи є застарілими, однак мають більш-менш потрібну дальність, щоб перекрити нам певні ділянки. Поряд з цими комплексами ми маємо Iris-T та NASANS, які вже на бойовому чергуванні.
- Раніше США запевняли, що Україні не передаватимуть безпілотники Gray Eagle. Однак після того, як ЗСУ блискавично звільнили Херсон, у Вашингтоні знову заговорили про варіант надання цієї потужної зброї.
- До України прибули перші зенітні ракетні комплекси NASAMS. Вони вже працюють на фронті, прикриваючи наше небо від російських загарбників.
- Литва передала нашим захисникам 12 одиниць бронетранспортерів М113. Відомо, що 10 з них оснащені 120-міліметровими самохідними мінометами й 2 – радіолокатором управління вогнем.
- Найближчим часом Швеція має ухвалити рішення про передачу Україні новітніх систем озброєння. Може йтися, зокрема, про артилерійські системи Archer.