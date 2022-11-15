Про це заявив колишній морський піхотинець США Енді Мілберн в інтерв'ю 24 каналу. За його словами, нині ніяких червоних ліній більше не залишилося.

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Чому варто передати Україні потужнішу зброю

Мілберн згадав, як ЗСУ за допомогою HIMARS визволили 6 тисяч квадратних миль за дуже короткий період, а також продовжили наступ на Півдні. Ексморпіх вважає, що це все сталося завдяки постачанню нової зброї з більшим радіусом дії, і HIMARS є чудовим прикладом цього.

Я б особисто хотів побачити, що ви почнете робити, коли отримаєте такі штуки як дрони MQ1, MQ9, і ракети великого радіуса дії, як ATACMS, наприклад. Чому не підняти ставки й не дати цю зброю? Путін і так нічого не зробить, ніяких червоних ліній більше не залишилося,

– зазначив Мілберн.

За його думкою, ППО для України вже мали б бути в дорозі, зокрема IRIS та NASAMS.

"Було б дуже добре, на мою думку, якби українці отримали повністю інтегровані з радарами системи ППО, якби вони всі об'єдналися в одну систему – і NASAMS, і С-300, і IRIS, і "Стінгери". І всі б інтегрувалися у спільну систему протиповітряної оборони. І з цим точно могло б допомогти НАТО", – підкреслив ексморпіх.

Данілов прогнозує серйозні наслідки у разі припинення постачання зброї

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов відповів на побоювання, що у Заходу є важелі впливу на Офіс Президента у вигляді зменшення кількості постачання озброєння або його скасування.

За його словами, у публічному просторі всім все стає відомо, а тому якщо Україні перестануть постачати озброєння, то "світ може вибухнути".

Варте уваги – Інтерв'ю з Енді Мілберном: дивіться відео