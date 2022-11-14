ЗРК NASAMS вже працюють на фронті. Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
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NASAMS вже долучилися до захисту українського неба. Окрім того, найближчим часом на бойове чергування будуть поставлені і зенітні установки HAWK.
За словами Ігната, наші підрозділи вже набувають бойових спроможностей щодо комплексу HAWK. Зауважимо, що Іспанія анонсувала передачу ще двох зенітних установок 10 листопада.
Чекаємо й іншої допомоги, яку нам обіцяли наші партнери, для того, щоб посилювати українське небо,
– підкреслив речник командування Повітряних сил.
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Україна отримала перші ЗРК NASAMS: що треба знати
- Перші зенітні ракетні комплекси NASAMS вже прибули в Україну. Це 7 листопада підтвердив міністр оборони. Олексій Резніков подякував США, Норвегії та Іспанії за надану зброю. Наголосив, що ці ЗРК посилять нашу армію та зроблять українське небо безпечнішим.
- До речі, NASAMS охороняють також Білий дім. Окрім США та Норвегії цей ЗРК мають на озброєнні Фінляндія, Литва, Нідерланди, Індонезія, Іспанія, Оман, Австралія, Катар, Угорщина, а тепер і наша держава.
- NASAMS призначений для знищення цілей на середніх і малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.
- Максимальна дальність ураження коливається від 25 до 50 кілометрів, а висота – від 15 до 25. Ракета здатна досягати швидкості 4 900 кілометрів на годину.
- ЗРК має покращені радари і потужні системи управління вогнем. Окрім того, кожна з пускових установок має по 6 ракет. Вони можуть одночасно вдарити по одній або декількох цілях.
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