Відповідну заяву зробив Джейк Салліван – радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки. Він відповідав на запитання журналістів, вирушаючи на саміт G20.

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Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший упродовж найближчих кількох тижнів, приблизно за такий самий проміжок часу і того ж обсягу, якого ми дотримувалися протягом останніх кількох тижнів і місяців,

– заявив Салліван.

Він також наголосив, що Штати продовжать надавати Україні допомогу. Зокрема, вже тривають консультації з Конгресом щодо додаткових ресурсів на 2023 рік.

У США відреагували на звільнення Херсона

Весь цивілізований світ радіє звільненню Херсона від російських окупантів. Салліван заявив, що українці здобули видатну перемогу. Вдалося повернути під контроль України єдиний обласний центр, який загарбники зуміли захопити після 24 лютого.

Зверніть увагу! Також Україну з поверненням Херсона привітав Еммануель Макрон. Святкове вітання французький лідер опублікував українською мовою.

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