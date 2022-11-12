Про надання військової допомоги Україні заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Окрім зброї, Швеція розширить підтримку для українських воїнів у сфері військових навчань.

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Які системи озброєння поїдуть в Україну

Міністр оборони відмовився уточнювати, про яку зброю йдеться, посилаючись на оперативну таємницю. Проте він зазначив, що на першому місці у списку бажань України є артилерійська система Archer.

Ба більше, крім зброї, Швеція виступає за продовження програми підготовки українських військових у Великій Британії та розглядає можливість Швеції долучитися до тренувальної місії ЄС.

За словами Йонсона, уряд Швеції вирішив, що до так званого MPPC відправлять одного – двох штабних офіцерів, які керуватиме цією операцією ЄС.

Зверніть увагу! Операція "Interflex" – кодова назва військової операції під керівництвом Великобританії з навчання та тренування Збройних сил України. Вона стартувала у липні 2022 року на території Британії. Є продовженням британської військової операції "Orbital".

Військова допомога Швеції: що відомо

Швеція передала Україні оборонне обладнання в рамках семи різних пакетів підтримки.

Шостий пакет військової підтримки складався з освітніх заходів. Зараз шведські інструктори проводять базову підготовку українських військових у Великій Британії.

Сьомий шведський пакет підтримки складався з артилерійських боєприпасів на суму приблизно 500 мільйонів шведських крон.

Раніше Швеція надсилала протитанкові снаряди, обладнання для розмінування, протитанкову зброю, кулемети, морський робот – мішень 17, захисні жилети та польові пайки.

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