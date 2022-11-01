За інформацією видання, Фінляндія та Швеція підтвердили, що не відмовлятимуться розміщувати бази Північноатлантичного Альянсу та ядерну зброю у своїх країнах після вступу до НАТО.

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Для вступу в НАТО не повинно бути "жодних передумов"

В Гельсінкі відбулась пресконференція прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін. Журналісти запитали, чи дозволить Фінляндія мати ядерну зброю на своїй території у мирний час та чи спробує відмовитися від такого кроку в майбутньому.

Марін відповіла, що її країна не хоче "зачиняти будь-які двері" та що не повинно бути "ніяких попередніх умов" для членства в НАТО.

Вона додала, що у Фінляндії це питання активно не обговорюється, оскільки вони очікують на ратифікацію їхнього членства Туреччиною та Угорщиною. Її думку підтримав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який заявив, що "Фінляндія та Швеція діють дуже спільно в цих питаннях і мають однакову формалізацію".

Фінляндія і Швеція повинні зробити абсолютно однакові висновки і прийняти всі можливості НАТО,
– сказав Крістерссон.

Крім того, глава Збройних Сил Швеції Мікаель Байден порекомендував країні на початковому етапі утриматися від будь-яких застережень щодо співпраці у сфері ядерної зброї, адже це "створює перешкоди і тертя".

Вступ Швеції і Фінляндії в НАТО: що відомо

  • У травні Фінляндія разом зі Швецією подала заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу. До слова, раніше країни не планували вступати до НАТО, але змінили свою думку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше повідомляли, що 3 країни не ратифікували вступ. Мовилось про Туреччину, Угорщину та Словаччину. Тепер їх 2.
  • Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна планує збільшити кількість військових НАТО на своїй території. За його словами, Фінляндія вивчатиме різні варіанти перебування НАТО на її території.
  • У США заявили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО поставить Росію у важке військове становище. Узбережжя Балтійського моря оточать країни – члени НАТО.
  • Якщо протокол про вступ Фінляндія до НАТО ратифікують, країна дозволить Альянсу розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією. Ще у липні міністр оборони та міністр закордонних справ пообіцяли, що "обмежень або національних застережень" не буде.

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