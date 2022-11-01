За інформацією видання, Фінляндія та Швеція підтвердили, що не відмовлятимуться розміщувати бази Північноатлантичного Альянсу та ядерну зброю у своїх країнах після вступу до НАТО.
До теми Коли-небудь Україна вступить у НАТО, – Столтенберг
Для вступу в НАТО не повинно бути "жодних передумов"
В Гельсінкі відбулась пресконференція прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін. Журналісти запитали, чи дозволить Фінляндія мати ядерну зброю на своїй території у мирний час та чи спробує відмовитися від такого кроку в майбутньому.
Марін відповіла, що її країна не хоче "зачиняти будь-які двері" та що не повинно бути "ніяких попередніх умов" для членства в НАТО.
Вона додала, що у Фінляндії це питання активно не обговорюється, оскільки вони очікують на ратифікацію їхнього членства Туреччиною та Угорщиною. Її думку підтримав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який заявив, що "Фінляндія та Швеція діють дуже спільно в цих питаннях і мають однакову формалізацію".
Фінляндія і Швеція повинні зробити абсолютно однакові висновки і прийняти всі можливості НАТО,
– сказав Крістерссон.
Крім того, глава Збройних Сил Швеції Мікаель Байден порекомендував країні на початковому етапі утриматися від будь-яких застережень щодо співпраці у сфері ядерної зброї, адже це "створює перешкоди і тертя".
Вступ Швеції і Фінляндії в НАТО: що відомо
- У травні Фінляндія разом зі Швецією подала заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу. До слова, раніше країни не планували вступати до НАТО, але змінили свою думку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше повідомляли, що 3 країни не ратифікували вступ. Мовилось про Туреччину, Угорщину та Словаччину. Тепер їх 2.
- Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна планує збільшити кількість військових НАТО на своїй території. За його словами, Фінляндія вивчатиме різні варіанти перебування НАТО на її території.
- У США заявили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО поставить Росію у важке військове становище. Узбережжя Балтійського моря оточать країни – члени НАТО.
- Якщо протокол про вступ Фінляндія до НАТО ратифікують, країна дозволить Альянсу розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією. Ще у липні міністр оборони та міністр закордонних справ пообіцяли, що "обмежень або національних застережень" не буде.
Важливо – Зеленський і Фіала підписали спільну декларацію щодо членства України в НАТО: дивіться відео