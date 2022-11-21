Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ будут в "намного лучшем состоянии, чем их противники". По его словам, преимущество ВСУ заключается в поддержке, оказанной США.

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Украина будет готова к боевым действиям в зимние месяцы

Глава Минобороны США заявил, что его страна сделала многое, чтобы подготовить ВСУ к боям зимой.

Мы многое сделали, чтобы подготовить украинцев к бою зимой и дать им возможность продолжать оказывать давление на наших соперников в течение зимних месяцев,

– сказал он.

В то же время Остин отметил, что "трудно предсказать, как будут развиваться события и в какие сроки, но мы поддерживаем Украину, сколько будет нужно".

Глава Пентагона добавил, что в центре внимания США находится поддержка Украины, когда Украина сосредоточена на том, чтобы "убедиться, что они делают все, чтобы вернуть себе каждый дюйм своей суверенной территории".

Какое оружие нужно ВСУ

В Офисе Президента заявили, что Украине нельзя останавливать контрнаступление, чтобы не приумножить свои потери. Для того чтобы выбить оккупантов и закончить войну, Украине нужен ряд вооружений.

Советник главы ОП Михаил Подоляк перечислил вооружение, которое сейчас нужно ВСУ. Речь идет о:

от 150 до 200 танков,

около 300 бронеавтомобилей,

сотне артиллерийских систем,

50 – 70 реактивных систем залпового огня,

10 – 15 систем противовоздушной обороны для закрытия неба.

Одним из главных партнеров Украины остаются США. Глава Пентагона заявил, что Америка предоставила более 20 миллиардов долларов помощи Украине.

Следует отметить, что США обещают увеличить финансирование для Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что "помощи будет больше".

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