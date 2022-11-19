Об этом во время Международного форума безопасности в Галифаксе заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает 24 канал.

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НАТО будет поддерживать Украину

Остин отметил, что итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в XXI веке. НАТО же является оборонным союзом, который не представляет для России угрозы и не стремится к ней конфронтации.

Мы не будем вовлечены в войну. Мы будем поддерживать Украину,

– заметил министр обороны США.

Глава Пентагона подытожил, что Соединенные Штаты:

будут защищать каждый дюйм территории НАТО,

будут продолжать укреплять коллективную оборону Североатлантического союза.

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Россия хочет доминировать в небе, поэтому истощает украинские ПВО

Заместитель министра обороны Пентагона по вопросам политики Колин Кал недавно рассказал, что массированные ракетные удары оккупантов по украинским городам направлены на то, чтобы перегрузить противовоздушную оборонную систему. Благодаря этому страна-террорист сможет беспрепятственно терроризировать гражданских.

"Россия стремится доминировать в небе, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей запасы", – объяснил Кал.

По его словам, США и дальше будут поддерживать Украину. Силам обороны будут поставлять все необходимое вооружение, которое поможет сохранить дееспособную противовоздушную оборону.

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