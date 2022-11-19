Про це під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє 24 канал.
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НАТО підтримуватиме Україну
Остін зазначив, що підсумки війни в Україні допоможуть визначити курс глобальної безпеки у XXI столітті. НАТО ж є оборонним союзом, який не становить для Росії загрози та не прагне з нею конфронтації.
Ми не будемо втягнуті у війну. Ми підтримуватимемо Україну,
– зауважив міністр оборони США.
Глава Пентагону підсумував, що Сполучені Штати:
- захищатимуть кожен дюйм території НАТО,
- продовжуватимуть зміцнювати колективну оборону Альянсу.
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Росія хоче домінувати у небі, тому виснажує українські ППО
Заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кал нещодавно розповів, що масовані ракетні удари окупантів по українських мітах, спрямовані на те, щоб перенавантажити протиповітряну оборонну систему. Завдяки цьому, країна-терористка зможе без перешкод тероризувати цивільних.
"Росія прагне домінувати в небі, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси", – пояснив Кал.
За його словами, США й надалі підтримуватимуть Україну. Силам оборони постачатимуть усе необхідне озброєння, яке допоможе зберегти протиповітряну оборону дієздатною.
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