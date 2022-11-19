Об этом во время участия в Международном форуме безопасности в Галифаксе заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

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Герасимов вышел на связь с НАТО

По словам Бауэра, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину он трижды пытался выйти на связь с Герасимовым. Первый раз глава российского генштаба сказал, что имеет определенные дела в Украине и после их решения вернется к этому разговору.

"Трехдневная" война длится уже девятый месяц, так что это пошло не по плану. Второй раз он вообще не ответил, а вот недавно направил мне письмо, в котором сказал, что соглашается с важностью наличия контактов между военными, однако НАТО – сторона конфликта,

– рассказал глава Военного комитета Североатлантического союза.

Адмирал добавил, что получил это письмо около трех недель назад, поэтому Герасимов готов к обсуждению, но для этого НАТО придется отступить, чего не произойдет.

Бауэр также объяснил, что контакты между военными помогают существенно снизить риск эскалации во время вооруженных конфликтов.

"Когда растет насилие, происходят наступательные действия и происходит какой-то инцидент, который не был умышленным, то напряжение можно быстро снизить, если на этом уровне согласиться, что произошла ошибка и действие было непреднамеренным", - отметил адмирал.

В качестве примера такой ситуации он вспомнил недавний взрыв ракеты в Польше, в результате которого погибли 2 человека. После этого инцидента руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли не смог дозвониться Герасимову.

"Означает ли это, что Герасимов не имеет полномочий, чтобы взять трубку? Я не знаю. Кто сейчас в России отвечает на телефонные звонки? Это вызывает беспокойство", – подытожил Бауэр.

Любопытно! Хотя Герасимов не хотел выходить на связь с НАТО, он с удовольствием звонил в страны-члены Альянса, чтобы распространять кремлевскую пропаганду. В частности, глава российского Генштаба звонил по телефону начальнику штаба Вооруженных сил Великобритании адмиралу Тони Радакину. Главной темой разговора была "грязная бомба" , которую якобы готовится применить Украина.

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