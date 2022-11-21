До ядерних погроз поки вдаються лише дві держави у всьому світі – Росія та Північна Корея. Однак, як повідомляє очільник Міноборони США Ллойд Остін, вторгнення путінських солдатів в Україну може розпочати "міжнародні перегони" за ядерною зброєю.

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Похмура картина світу від Пентагону

Окрім Росії, у світі існують десятки інших автократичних держав. Наслідуючи Путіна, глави таких країн можуть почати змагатися за отримання ядерної бомби. Станеться це тоді, якщо дозволити Москві продовжувати ядерний шантаж. У цьому, зокрема, переконаний Ллойд Остін.

Вони (росіяни – 24 канал) цілком могли зробити висновок, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання. І це може призвести до небезпечної спіралі розповсюдження ядерної зброї,

– сказав чиновник на Міжнародному форумі безпеки в Галіфаксі.

З його слів зрозуміло, що Путін може спровокувати "небезпечну еру" у світовій історії, коли ядерний арсенал матимуть автократичні країни. Поки що Москва не припинить брязкати "ядерними шаблями" – така риторика може посилитись після чергових поразок Росії на полі бою та її неспроможністю далі вести війну.

Що таке автократія Це форма політичного режиму, яка існує в багатьох державах. Її головною ознакою є те, що уся влада належить одному суб'єктові, наприклад президенту. Тобто, іншими словами, – це одна з форм диктатури чи абсолютної монархії у сучасному світі.

Джерело: Вікіпедія

Чи зупинить ядерний удар боротьбу України

Невідомо точно, чи натисне Путін на червону кнопку, але це, очевидно, матиме наслідки. Проте, як запевняє заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, навіть якщо це станеться, наша держава не перестане боротися за власний суверенітет.

До речі, у Донецькій області, що є під контролем України, уже готуються до можливого "ядерного сценарію". Голова ОВА Павло Кириленко зазначив, що усі профільні відділи адміністрації, рятувальники та медики відпрацьовують алгоритм дій, на випадок застосування ядерної бомби Путіним.

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