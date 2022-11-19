Чи завдасть Росія ядерного удару
Навіть, якщо Росія і завдасть ядерного удару, українці не перестануть боротися. Про це в інтерв'ю заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.
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На думку Гаврилова, використання росіянами ядерної зброї стане "драмою".
Для всіх це буде однаково – Бог знає який сценарій. Але цей тактичний ядерний удар не є загрозою, яка зупинить нас від продовження нашої боротьби,
– запевнив заступник міністра.
Зауважимо, Владімір Путін вже неодноразово "брязкав" ядерною зброєю. Так він намагається шантажувати світ, аби той вмовив керівництво України сісти за стіл переговорів з окупантами. Однак у США запевнили Кремль, що дадуть потужну відповідь, якщо він використає ядерне озброєння проти України.
До речі, навіть союзник Путіна президент Китаю Сі Цзіньпінь не схвалює ядерні погрози Кремля і виступає проти них.
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