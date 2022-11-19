Нанесет ли Россия ядерный удар
Даже если Россия и нанесет ядерный удар, украинцы не перестанут бороться. Об этом в интервью заявил замминистра обороны Владимир Гаврилов.
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По мнению Гаврилова, использование россиянами ядерного оружия станет "драмой".
Для всех это будет одинаково – Бог знает какой сценарий. Но этот тактический ядерный удар не является угрозой, которая остановит нас от продолжения нашей борьбы,
– заверил замминистра.
Заметим, Владимир Путин уже неоднократно "бряцал" ядерным оружием. Так он пытается шантажировать мир, чтобы тот уговорил руководство Украины сесть за стол переговоров с оккупантами. Однако в США заверили Кремль, что ответят, если он использует ядерное вооружение против Украины.
Кстати, даже союзник Путина президент Китая Си Цзиньпин не одобряет ядерные угрозы Кремля и выступает против них.
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