Нанесет ли Россия ядерный удар

Даже если Россия и нанесет ядерный удар, украинцы не перестанут бороться. Об этом в интервью заявил замминистра обороны Владимир Гаврилов.

Ранее Россияне разместили военное оборудование на крыше энергоблока ЗАЭС

По мнению Гаврилова, использование россиянами ядерного оружия станет "драмой".

Для всех это будет одинаково – Бог знает какой сценарий. Но этот тактический ядерный удар не является угрозой, которая остановит нас от продолжения нашей борьбы,

– заверил замминистра.

Заметим, Владимир Путин уже неоднократно "бряцал" ядерным оружием. Так он пытается шантажировать мир, чтобы тот уговорил руководство Украины сесть за стол переговоров с оккупантами. Однако в США заверили Кремль, что ответят, если он использует ядерное вооружение против Украины.

Кстати, даже союзник Путина президент Китая Си Цзиньпин не одобряет ядерные угрозы Кремля и выступает против них.

Последние новости о ситуации на фронте

По состоянию на утро 19 ноября ВСУ ликвидировали уже 83 880 российских оккупантов. Только за минувшие сутки они отправили на "концерт Кобзона" 420 вражеских бойцов.

В больницы оккупированных Горловки и Крыма из зоны боевых действий доставили около 600 раненых российских солдат.

Вооруженные Силы Украины успешно отбили атаки врага возле Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки в Донецкой области.

Российские военные обстреляли недавно освобожденные Херсон и Чернобаевку.

Это может вас заинтересовать – что о ядерном оружии говорит Дуда: видео