В Донецькій обласній військовій адміністрації зауважили, що потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій. Відтак, в дистанційному режимі провели навчання.

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Якою була "легенда навчань"

В ОВА зауважили, що "за легендою навчань, росіяни застосували тактичну ядерну зброю проти одного з інфраструктурних об'єктів області".

Маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, адже загнаний щур зі свого бункера може віддати навіть найбільш божевільний наказ. У такому випадку реагувати треба буде швидко і злагоджено: для цього і потрібні своєчасні навчання,

– повідомив Павло Кириленко – очільник Донецької ОВА.

Кириленко зазначив, що всі профільні департаменти ОВА та місцевих адміністрацій, рятувальники, поліцейські та медики мають чітко знати, як діяти за таких умов, із урахуванням особливостей використаної зброї та погоди.

Чи може Росія застосувати ядерну зброю

Російське МЗС 2 листопада виступило із заявою, під назвою "Заява Російської Федерації про запобігання ядерній війні". Про ймовірність використання ядерної зброї говорили, хоча й не завжди прямим текстом.

Країна-агресорка заявила, що "реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію, яку здійснюють із застосуванням зброї масового знищення, або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлене саме існування держави".

Перед цим Дмитро Медведєв висловив думку, що такою "агресією" у Москві можуть вважати повернення Україною під свій контроль окупованих Росією територій.

У вересні українські військові звільнили більшу частину Харківщини, а нещодавно деокупували правобережжя Херсонщини. Значних успіхів наразі досягли наші військові й на Луганщині.

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