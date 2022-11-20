Лідер Північної Кореї наголосив, що на подальші загрози з боку США, а також інших "ворожих сил" у Пхеньяна є відповідь. Мовиться про ядерний удар, кого Кім Чен Ин погрожує завдати.

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КНДР погрожує рішучою відповіддю

Як зазначає державне інформаційне агентство ЦТАК, Кім Чен Ин "урочисто заявив, що, якщо вороги продовжать загрожувати" Північній Кореї, партія диктатора, а також уряд відреагують рішуче. Мовляв, на тотальну конфронтацію відповіддю буде інша тотальна конфронтація – застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, що у суботу, 19 листопада, надійшло повідомлення про розгортання міжконтинентальної балістичної ракети нового типу "Хвасон-17". Причино цього буцімто стали "безрозсудні військові конфронтаційні дії США та інших ворожих сил".

Ракету запустили з Пхеньянського міжнародного аеропорту. Сталося це близько 10:14 за місцевим часом. Про це повідомило видання Yonhap, яке послалося на Об'єднаний комітет начальників штабів.

Зауважимо, що ця ракета подолала 998 кілометрів за 4 135 секунд. Себто, за годину та майже 9 хвилин. Додамо, що ця ракета здатна подолати відстань у 5 500 кілометрів. Тож її вважають міжконтинентальною балістичною.

До слова, тоді ж Кім Чен Ин показав публічно свою донечку. Власне, диктатор разом з малечею спочатку оглянули саму ракету. Після цього на солідній відстані спостерігали за її польотом.

Що насторожує весь світ

Повернімося до самої ракети. У резолюції ООН чітко заборонили КНДР запускати балістичні ракети будь-якої дальності. Особливо з урахування того факту, що деякі з них можуть бути носіями ядерних боєголовок.

Ускладнює усю ситуацію також напруга на Корейському півострові. Упродовж останніх кількох тижнів КНДР провела цілу низку ракетних випробувань. І все це робить країна, у котрої зберігається ядерний потенціал. Тож міжнародні спостерігачі уже висловлюють побоювання. Вони припускають, що не за горами перше ядерне випробування Пхеньяну.

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