Лидер Северной Кореи подчеркнул, что на дальнейшие угрозы со стороны США, а также других "вражеских сил" у Пхеньяна есть ответ. Речь идет о ядерном ударе, который Ким Чен Ын угрожает нанести.

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КНДР угрожает решительным ответом

Как отмечает государственное информационное агентство ЦТАК, Ким Чен Ын "торжественно заявил, что если враги продолжат угрожать" Северной Корее, партия диктатора, а также правительство отреагируют решительно. Якобы на тотальную конфронтацию ответом будет другая тотальная конфронтация – применение ядерного оружия.

Напомним, что в субботу, 19 ноября, поступило сообщение о развертывании межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17". Причиной этого стали "безрассудные военные конфронтационные действия США и других вражеских сил".

Ракету запустили из Пхеньянского международного аэропорта. Случилось это около 10:14 по местному времени. Об этом сообщило издание Yonhap, сославшееся на Объединенный комитет начальников штабов.

Заметим, что эта ракета преодолела 998 км за 4 135 секунд. То есть, через час и почти 9 минут. Добавим, что эта ракета способна преодолеть расстояние в 5 500 километров. Поэтому ее считают межконтинентальной баллистической.

К слову, тогда же Ким Чен Ын показал публично свою дочь. Собственно, диктатор вместе с малышами сначала осмотрели саму ракету. После этого на солидном расстоянии наблюдали за ее полетом.

Что настораживает весь мир

Вернемся к самой ракете. В резолюции ООН четко запретили КНДР запускать баллистические ракеты любой дальности. Особенно с учетом того факта, что некоторые из них могут являться носителями ядерных боеголовок.

Усложняет всю ситуацию также напряжение на Корейском полуострове. За последние несколько недель КНДР провела целый ряд ракетных испытаний. И все это делает страна, у которой сохраняется ядерный потенциал. Так что международные наблюдатели уже выражают опасения. Они предполагают, что не за горами первое ядерное испытание Пхеньяна.

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