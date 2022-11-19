Так, Ким Чен Ын впервые продемонстрировал всему миру свою дочь. Но решил он это сделать экстраординарным способом, взяв ее с собой на полигон, где проходят ракетные испытания.

Читайте также "Россия – Иран – КНДР": кто еще может присоединиться к "оси зла"

Показал дочери испытание баллистической ракеты

Государственное агентство "ЦТАК" опубликовало серию фотографий. Это могли бы быть милые семейные кадры. Но реальность несколько иная, потому что болезненный диктатор на фото держит свою дочь за руку и наблюдает за запуском самой большой в стране баллистической ракеты.



Это первое публичное появление дочери Ким Чен Ина / Фото "ЦТАК"

Как вы понимаете, на этот раз внимание всего мира приковано не к ракете. Все изумлены публичному появлению дочери Ким Чен Ина, существование которой публично не подтверждали ранее.



Ранее не было подтверждения, что у Ким Чен Ина есть дочь / Фото "ЦТАК"



Дочь Ким Чен Ина – не единственная его наследница / Фото "ЦТАК"



Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдали за запуском ракеты / Фото "ЦТАК"

Что известно о детях Ким Чен Ина

По словам экспертов, у диктатора может быть трое детей: две девочки, а также один мальчик. Известно, что один из наследников Ким Чен Ина был замечен во время празднования национального праздника в сентябре. Он попал в кадры, сделанные тогда фотографами.

В то же время, в самой Северной Корее никогда не объявляли, кто может заменить его в случае недееспособности. Но сведения о потомках диктатора наталкивают аналитиков на мысль о создании регентства. Его могут сформировать сестра и лоялисты Ким Чен Ина. Этот шаг позволит передать полномочия преемнику диктатора, когда он достигнет необходимого для управления страной возраста.

Заметим, что Ким Чен Ын мог не просто так публично вывести в люди свою дочь. Этим лидер страны мог продемонстрировать преемственность в четвертом поколении. Более того, это своеобразный сигнал, что основная элита Северной Кореи должна готовиться к определенному сценарию развития событий.

Кратко о последних новостях из КНДР

Накануне Северная Корея запустила баллистическую ракету во время испытания своего вооружения. Известно, что она упала в экономической зоне Японии. Об этом сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Между тем, КНДР продолжает большими объемами шить военную форму для оккупантов. Как сообщают СМИ, этим занимаются по меньшей мере три столичных фабрики. Такое сотрудничество между Северной Кореей и Россией длится уже месяц.

Интересно, что в Северной Корее открещиваются от поставок России оружия. Мол, страна не предоставляет Кремлю оснащения, которые он сможет использовать в войне против Украины.

Добавим, что в начале ноября в КНДР объяснили, почему производили запуски ракет. В стране заметили, что это была этакая имитация ударов по Южной Корее, а также США. И сделали ее на фоне проведения этими двумя странами "опасных военных учений".

Достойно внимания – тем временем путинские СМИ "бомбит" из-за освобождения Херсона: смотрите видео