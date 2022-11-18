Соответствующую информацию сообщил премьер Японии Фумио Кисида. Он еще раз выступил против таких действий Северной Кореи.
Читайте также Пятый запуск в месяц: КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Ракета КНДР упала в экономической зоне Японии
По данным японской береговой охраны, ракета упала ориентировочно в 200 километрах от острова на севере Хоккайдо. К счастью нет сообщений о повреждении кораблей или самолетов.
Мы, естественно, выразили решительный протест против Северной Кореи, повторяющей свои провокации с беспрецедентной частотой,
– заявил Фумио Кисида.
Премьер также сообщил, что заявил Пхеньяну, что Япония не может мириться с такими действиями. Кроме того, издание отмечает, что США, Япония и Южная Корея осудили Северную Корею за запуск ракеты.
Издание также сообщило, что в ответ на действия КНДР:
- вице-президент США Камала Гаррис созвала встречу с региональными лидерами в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества;
- в частности, будут говорить о запуске ракет и поведении Северной Кореи, которая дестабилизировала регион и усилила напряженность;
- в то же время, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль приказал официальным лицам настаивать на усилении санкций против Северной.
Что этому предшествовало
- Стоит вспомнить, что КНДР уже в пятый раз за ноябрь решила запустить баллистические ракеты. Это произошло на фоне совместных учений Южной Кореи и США.
- Северная Корея запустила ракету после того, как пригрозила США более "жесткими" военными действиями.
- В КНДР пообещали прибегнуть к ним, если Соединенные Штаты будут продолжать кампанию по усилению расширенного сдерживания своих региональных союзников.
Смотрите также – играет ли КНДР баллистические ракеты перед Южной Кореей: видео