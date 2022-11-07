Даже ближайшие Кремлю страны исчерпывают свои ресурсы и все больше учитывают экономические показатели. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Фактор Китая

Эксперт отметил, что на сегодняшний день нельзя утвердительно говорить о "кандидатах", которые могут присоединиться к "оси зла" России.

Немного беспокоил Китай. Я допускаю, что они продолжают увеличивать товарооборот с товарами двойного назначения с Россией, но их торговля не будет откровенно оружием. У Китая много внутренних проблем, уровень бедности слишком высок. Так же занятость населения слаба, безработица и депрессивные регионы – не все так хорошо, как в столице,

– объяснил обозреватель.

По его словам, передовые технологии в Китае не означают, что китайцы живут очень богато, поэтому "там есть свои внутренние проблемы".

"Нарушение торговых цепей для Китая это просто катастрофа – они рухнут. И Си Цзиньпин это прекрасно понимает. Следовательно, он очень осторожно общается с США, с которыми у Китая товарооборот около 700 - 800 миллиардов долларов ежегодно. Так же с ЕС – есть определенная зависимость. "Поэтому говорить о том, какие страны поддерживают Россию и могут присоединиться – я сегодня такого не вижу", – добавил аналитик.

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Сирия, Афганистан, КНДР, Беларусь

Клочок убежден, что самым главным моментом решения поддержать Москву будет начало внутренних процессов в возможных "странах-донорах" Кремля по примеру Ирана.

Говорить о том, что Сирия присоединится к этому процессу – она и так будто в нем. Она поддерживает Россию, но финансово очень слаба. А вот из стран, которые способны оказывать какую-либо помощь России – это еще это Афганистан. Талибы могут поддержать, но это должно произойти "естественно", как и для Северной Кореи,

– подчеркнул обозреватель.

По его мнению, раньше такой страной была Беларусь, но из нее "уже все вывезли".

"Лукашенко что мог – продал России. Они даже снаряды по кругу "катают": привозят в Беларусь боезапасы, разгружают их на железные дороги, потом снова загружают и везут в Украину, чтобы ими воевать. Поэтому там парадоксальная ситуация", – резюмировал эксперт.

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