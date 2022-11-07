Навіть найближчі Кремлю країни вичерпують свої ресурси й все більше зважають на економічні показники. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Фактор Китаю

Експерт зазначив, що на сьогодні не можна ствердно говорити про "кандидатів", які можуть доєднатися до "вісі зла" Росії.

Дещо турбував Китай. Я допускаю, що вони продовжують збільшувати товарообіг товарами подвійного призначення з Росією, але їхня торгівля не буде відверто зброєю. У Китаю багато внутрішніх проблем, рівень бідності надто високий. Так само зайнятість населення слабка, безробіття і депресивні регіони – не все так гарно, як у столиці,

– пояснив оглядач.

За його словами, передові технології у Китаї не означають, що китайці живуть дуже заможно, тому "там є свої внутрішні проблеми".

"Порушення торгових ланцюгів для Китаю це просто катастрофа – вони рухнуть. І Сі Цзіньпін це чудово розуміє. Відтак, він дуже обережно спілкується зі США, з якими у Китаю товарообіг близько 700 – 800 мільярдів доларів щороку. Так само з ЄС – є певна залежність. Тому говорити про те, які країни підтримують Росію і можуть долучитися – я сьогодні такого не бачу", – додав аналітик.

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Сирія, Афганістан, КНДР, Білорусь

Клочок переконаний, що найголовнішим моментом для рішення підтримати Москву буде початок внутрішніх процесів у можливих "країнах-донорах" Кремля за прикладом Ірану.

Говорити про те, що Сирія долучиться до цього процесу – то вона і так ніби в ньому. Вона підтримує Росію, але фінансово дуже слабка. А ось з країн, які спроможні надавати якусь допомогу Росії – то є ще це Афганістан. Таліби можуть підтримати, але це має відбутися "природно", як і для Північної Кореї,

– підкреслив оглядач.

На його думку, раніше такою країною була Білорусь, але з неї "вже все вивезли".

"Лукашенко що міг – продав Росії. Вони навіть снаряди по колу "катають": привозять до Білорусі боєзапаси, розвантажують їх на залізниці, потім знову завантажують і везуть до України, аби ними воювати. Тому там парадоксальна ситуація", – резюмував експерт.

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