Силовики намагалися перешкодити натовпу пройти до могили активістки. Це призвело до нової хвилі жорстких зіткнень між протестувальниками та поліцією.

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У відповідь на дії поліції демонстранти перекрили шосе в Караджі, підпалювали автомобілі та вигукували антиурядові гасла. Один із них: "Цей рік – рік крові. Рік, коли режим буде повалений!".

На тлі протестів уряд Німеччини закликав своїх громадян терміново покинути Іран. Натомість очільник США Джо Байден переконаний, що вже скоро іранці "самі себе звільнять". Таку заяву він зробив, виступаючи на передвиборчому мітингу на підтримку представника демократів Майка Левіна. На заході прихильники протестів підняли телефони із написом "Свободу Ірану".

Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран. Вони звільнять себе дуже скоро,

– сказав Байден.

Що цьому передувало

Ще у вересні поліція арештувала 22-річну Махсу Аміні за "надто вільно" одягнений хіджаб. Після допиту у відділку дівчина потрапила прямо до лікарні із серйозною травмою голови й незабаром померла. Влада тоді заявила, що у неї "раптом стався серцевий напад", проте сім'я впевнена, що її били.

Смерть Махси спровокувала небачені раніше протести по всій країні, жінки спалювали на площах свої хустки та хіджаби, скандуючи "Жінка, життя, свобода!". На демонстрацію вийшла і 22-річна Хадіс Наджафі, де її вбили. Пізніше чиновники зажадали від батька заявити, що дівчина померла від серцевого нападу.

Минулого тижня іранські поліцейські відкрили вогонь по великому натовпу протестувальників, які зібралися з такими ж гаслами на 40-й день жалоби за Махсе Аміні, чия загибель спровокувала масові протести в Ірані, а також за Нікою Шакарамі, яка загинула під час зіткнень. Ці загиблі дівчата стали символами іранського протесту.

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