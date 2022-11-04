Силовики пытались помешать толпе пройти к могиле активистки. Это привело к новой волне жестких столкновений между протестующими и полицией.

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В ответ на действия полиции демонстранты перекрыли шоссе в Карадже, поджигали автомобили и выкрикивали антиправительственные лозунги. Один из них: "Этот год – год крови. Год, когда режим будет свергнут!".

На фоне протестов правительство Германии призвало своих граждан срочно покинуть Иран. В то же время глава США Джо Байден убежден, что уже скоро иранцы "сами себя уволят". Такое заявление он сделал, выступая на предвыборном митинге в поддержку представителя демократов Майка Левина. На мероприятии сторонники протестов подняли телефоны с надписью "Свободу Ирану".

Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро,

– сказал Байден.

Что этому предшествовало

Еще в сентябре полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини за "слишком свободно" одетый хиджаб . После допроса в отделении девушка попала прямо в больницу с серьезной травмой головы и вскоре скончалась. Власти тогда заявили, что у нее "вдруг произошло сердечное приступ", однако семья уверена, что ее избивали.

Смерть Махсы спровоцировала невиданные ранее протесты по всей стране, женщины сжигали на площадях свои платки и хиджабы, скандируя "Женщина, жизнь, свобода!". На демонстрацию вышла и 22-летняя Хадис Наджафи, где ее убили. Позже чиновники потребовали от отца заявить, что девушка скончалась от сердечного приступа.

На прошлой неделе иранские полицейские открыли огонь по большой толпе протестующих, собравшихся с такими же лозунгами на 40-й день траура по Махсе Амини, чья гибель спровоцировала массовые протесты в Иране, а также по Нике Шакарами, погибшей во время столкновений. Эти погибшие девушки стали символами иранского протеста .

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