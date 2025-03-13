Єдиною пропозицією, що надійшла, стало припинення вогню на 30 днів між Україною та Росією від США. Такою інформацією з 24 Каналом поділився радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк зазначив, що операція Збройних Сил України в Курській області не лише виконала, а й продовжує виконувати поставлені завдання, зокрема й політичні. Успіх цієї операції підтверджується, зокрема, візитом Владіміра Путіна до Курщини та його постійними заявами про регіон.

Росія зосередила величезні сили в Курській області, де загальна чисельність окупаційних військ може сягати близько 65 тисяч осіб, там тривають запеклі бої. Якби півтора року тому Україна мала більше зброї, ситуація могла б бути іншою.

Поки що дивно говорити, що Курська операція є елементом домовленостей, оскільки домовленості, як такої, на сьогодні ще не існує,

– наголосив радник голови ОПУ.

Наразі єдиною пропозицією для мирного процесу стало 30-денне перемир'я між Україною та Росією, яке висунули США. Київ одразу погодився, тепер все залежить від відповіді Москви. Після цього Україна вже зможе реагувати на подальші дії Росії.

Зазначимо, аналітики Deep State опублікували мапу від 12 березня, де вказано, що місто Суджа на Курщині майже повністю перейшло під контроль росіян. Вказано лише присутність ворога та "сіра зона" на заході й півночі міста.

Водночас головком ЗСУ Олександр Сирський сказав, що у передмістях Суджі та районах довкола міста тривають активні бойові дії. Оборона триматиметься "стільки, скільки це буде доцільно та необхідно".