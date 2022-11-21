Дехто з аналітиків вважає, що Росія використає "паузу" на свою користь, інші – що ЗСУ продовжать наступ. Про найімовірніші сценарії розвитку бойових дій читайте далі.

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Як розвиватимуться бойові дії зимою

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян вважає, що зимою буде пауза, яку Росія використає для планування подальших операцій. Окупанти будуть накопичувати запаси й формувати досвідчений особовий склад. До середини грудня Кремль планує відправити в Україну ще близько 100 тисяч мобілізованих. Крім того, Росія продовжить енергетичний терор проти українців, однак цим самим ще більше налаштує світ проти себе.

вважає, що зимою буде пауза, яку Росія використає для планування подальших операцій. Окупанти будуть накопичувати запаси й формувати досвідчений особовий склад. До середини грудня Кремль планує відправити в Україну ще близько 100 тисяч мобілізованих. Крім того, Росія продовжить енергетичний терор проти українців, однак цим самим ще більше налаштує світ проти себе. Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес : ЗСУ продовжать контрнаступ, але темп сповільниться. Українські військові точно будуть мати успіх зимою.

: ЗСУ продовжать контрнаступ, але темп сповільниться. Українські військові точно будуть мати успіх зимою. Військовий експерт Олег Жданов : бойові дії зимою не стихнуть. ЗСУ продовжать звільняти населені пункти з окупації. Водночас Київ активізує боротьбу з російськими інформаційними операціями у Європі.

: бойові дії зимою не стихнуть. ЗСУ продовжать звільняти населені пункти з окупації. Водночас Київ активізує боротьбу з російськими інформаційними операціями у Європі. Старший науковий співробітник з військових наук Королівського інституту безпекових досліджень Джастін Бронк : Україна продовжить завдавати ударів у тилу ворогу.

: Україна продовжить завдавати ударів у тилу ворогу. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі : і українці, і росіяни візьмуть оперативну паузу. Все тому, що погодні умови знизять бойову активність та ускладнять логістику.

: і українці, і росіяни візьмуть оперативну паузу. Все тому, що погодні умови знизять бойову активність та ускладнять логістику. Український військовий експерт Петро Черник: на тлі останніх новин про військову активність в Білорусі, росіяни можуть здійснити новий наступ з Півночі.

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Попри різноманіття експертних прогнозів прихід холодів не зупинить війну, але змінить її темп і буде використаний як Україною, так і Росією для планування масштабних військових кампаній у 2023 році,

– наголосили в РНБО.

У відомстві зазначили, що обидві сторони шукатимуть способи, як отримати перевагу над супротивником, применшити потенціал іншої сторони та підірвати її моральний дух.

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