Герої ЗСУ вже 271 добу героїчно обороняють Україну від повномасштабного вторгнення. Окупанти продовжують атакувати промислові об'єкти.
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Загарбники продовжують наступати на окремих напрямках. Окрім того, ворог проводить повітряну розвідку. Упродовж 21 листопада ворог завдав по позиціях ЗСУ:
- 1 авіаційний удар;
- 2 ракетних удари;
- 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Російські окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи своїх військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
Що відбувається на напрямках фронту
- Генштаб ЗСУ повідомив, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєво не змінилася.
- На Слобожанському напрямку ворог відкривав вогонь по низці населених пунктів.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону та гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
- На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Ворог відкрив вогонь – постраждали 9 населених пунктів.
- На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти створюють ешелоновану систему оборони, удосконалюють фортифікаційне обладнання та не припиняють артилерійські обстріли позицій ЗСУ.
У Криму триває прихована мобілізація
Генштаб ЗСУ повідомив, що у Криму триває прихована мобілізація. Зокрема, у Сімферополі 19 листопада провели "нараду" за участі так званих "керівників силових структур" з "представниками управління міста та головами селищних рад".
З метою розв'язання зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис,
– мовиться у повідомленні.
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