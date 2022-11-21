Герої ЗСУ вже 271 добу героїчно обороняють Україну від повномасштабного вторгнення. Окупанти продовжують атакувати промислові об'єкти.

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Загарбники продовжують наступати на окремих напрямках. Окрім того, ворог проводить повітряну розвідку. Упродовж 21 листопада ворог завдав по позиціях ЗСУ:

  • 1 авіаційний удар;
  • 2 ракетних удари;
  • 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російські окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи своїх військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Що відбувається на напрямках фронту

  • Генштаб ЗСУ повідомив, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєво не змінилася.
  • На Слобожанському напрямку ворог відкривав вогонь по низці населених пунктів.
  • На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону та гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
  • На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Ворог відкрив вогонь – постраждали 9 населених пунктів.
  • На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти створюють ешелоновану систему оборони, удосконалюють фортифікаційне обладнання та не припиняють артилерійські обстріли позицій ЗСУ.

У Криму триває прихована мобілізація

Генштаб ЗСУ повідомив, що у Криму триває прихована мобілізація. Зокрема, у Сімферополі 19 листопада провели "нараду" за участі так званих "керівників силових структур" з "представниками управління міста та головами селищних рад".

З метою розв'язання зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис,
– мовиться у повідомленні.

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