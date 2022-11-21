Герои ВСУ уже 271 день героически обороняют Украину от полномасштабного вторжения. Оккупанты продолжают атаковать промышленные объекты.

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Захватчики продолжают наступать на отдельных направлениях. Кроме того, враг проводит воздушную разведку. В течение 21 ноября враг нанес по позициям ВСУ:

1 авиационный удар;

2 ракетных удара;

10 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Российские оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения своих войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Что происходит на направлениях фронта

Генштаб ВСУ сообщил, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация не изменилась.

На Слобожанском направлении враг открывал огонь по ряду населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону и били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В Запорожском направлении оккупанты обороняются. Враг открыл огонь – пострадали 9 населенных пунктов.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты создают эшелонированную систему обороны, совершенствуют фортификационное оборудование и не прекращают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.

В Крыму продолжается скрытая мобилизация

Генштаб ВСУ сообщил, что в Крыму продолжается скрытая мобилизация. В частности, в Симферополе 19 ноября провели "совещание" с участием так называемых "руководителей силовых структур" с "представителями управления города и главами поселковых советов".

В целях решения указанной проблемы, с 21 ноября 2022 года представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Украинские защитники и защитницы нанесли удар по району сосредоточения противника. Воины ВСУ мощно ударили по пункту управления и району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Обратите внимание – карта боевых действий по состоянию на 21 ноября: смотрите видео