Герои ВСУ уже 271 день героически обороняют Украину от полномасштабного вторжения. Оккупанты продолжают атаковать промышленные объекты.
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Захватчики продолжают наступать на отдельных направлениях. Кроме того, враг проводит воздушную разведку. В течение 21 ноября враг нанес по позициям ВСУ:
- 1 авиационный удар;
- 2 ракетных удара;
- 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Российские оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения своих войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Что происходит на направлениях фронта
- Генштаб ВСУ сообщил, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация не изменилась.
- На Слобожанском направлении враг открывал огонь по ряду населенных пунктов.
- На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону и били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
- В Запорожском направлении оккупанты обороняются. Враг открыл огонь – пострадали 9 населенных пунктов.
- На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты создают эшелонированную систему обороны, совершенствуют фортификационное оборудование и не прекращают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.
В Крыму продолжается скрытая мобилизация
Генштаб ВСУ сообщил, что в Крыму продолжается скрытая мобилизация. В частности, в Симферополе 19 ноября провели "совещание" с участием так называемых "руководителей силовых структур" с "представителями управления города и главами поселковых советов".
В целях решения указанной проблемы, с 21 ноября 2022 года представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание – карта боевых действий по состоянию на 21 ноября: смотрите видео