Об актуальной ситуации на фронте, а также на политическом и дипломатическом уровне читайте в материале 24 канала.

Читайте также Преступления россиян в Херсонской области, новый "мэр" Энергодара: хронология 270 дня войны

01:57 Турецкая компания Baykar испытывает новый боевой БПЛА с украинским двигателем. Его разрабатывали в "Мотор Сечи".

00:37 Оккупанте в который раз использовали запрещенные фосфорные боеприпасы. Они обстреляли ими ВСУ возле Бахмута.

00:34 В освобожденном Херсоне местные вынуждены набирать дождевую воду, ведь в городе до сих пор нет водоснабжения. Несмотря на это, ситуация улучшается каждый день, гуманитарного кризиса в городе уже нет.