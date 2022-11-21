Некоторые аналитики считают, что Россия использует "паузу" в свою пользу, другие – что ВСУ продолжат наступление. О наиболее вероятных сценариях развития боевых действий читайте дальше.
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Как будут развиваться боевые действия зимой
- Австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан считает, что зимой будет пауза, которую Россия использует для планирования дальнейших операций. Оккупанты будут накапливать запасы и формировать опытный личный состав. К середине декабря Кремль планирует отправить в Украину еще около 100 тысяч мобилизованных. Кроме того, Россия продолжит энергетический террор против украинцев, однако тем самым еще больше настроит мир против себя.
- Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес: ВСУ продолжат контрнаступление, но темп замедлится. Украинские военные точно будут иметь успех зимой.
- Военный эксперт Олег Жданов: боевые действия зимой не утихнут. ВСУ продолжат освобождать населенные пункты с оккупации. В то же время, Киев активизирует борьбу с российскими информационными операциями в Европе.
- Старший научный сотрудник по военным наукам Королевского института исследований безопасности Джастин Бронк: Украина продолжит наносить удары в тылу врагу.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли: и украинцы, и россияне возьмут оперативную паузу. Все потому, что погодные условия снизят боевую активность и усложнят логистику.
- Украинский военный эксперт Петр Черник: на фоне последних новостей о военной активности в Беларуси, россияне могут осуществить новое наступление с Севера.
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Несмотря на разнообразие экспертных прогнозов, приход холодов не остановит войну, но изменит ее темп и будет использован как Украиной, так и Россией для планирования масштабных военных кампаний в 2023 году.
– отметили в СНБО.
В ведомстве отметили, что обе стороны будут искать способы, как получить преимущество над противником, приуменьшить потенциал другой стороны и подорвать ее моральный дух.
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