Некоторые аналитики считают, что Россия использует "паузу" в свою пользу, другие – что ВСУ продолжат наступление. О наиболее вероятных сценариях развития боевых действий читайте дальше.

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Как будут развиваться боевые действия зимой

Австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан считает, что зимой будет пауза, которую Россия использует для планирования дальнейших операций. Оккупанты будут накапливать запасы и формировать опытный личный состав. К середине декабря Кремль планирует отправить в Украину еще около 100 тысяч мобилизованных. Кроме того, Россия продолжит энергетический террор против украинцев, однако тем самым еще больше настроит мир против себя.

считает, что зимой будет пауза, которую Россия использует для планирования дальнейших операций. Оккупанты будут накапливать запасы и формировать опытный личный состав. К середине декабря Кремль планирует отправить в Украину еще около 100 тысяч мобилизованных. Кроме того, Россия продолжит энергетический террор против украинцев, однако тем самым еще больше настроит мир против себя. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес : ВСУ продолжат контрнаступление, но темп замедлится. Украинские военные точно будут иметь успех зимой.

: ВСУ продолжат контрнаступление, но темп замедлится. Украинские военные точно будут иметь успех зимой. Военный эксперт Олег Жданов : боевые действия зимой не утихнут. ВСУ продолжат освобождать населенные пункты с оккупации. В то же время, Киев активизирует борьбу с российскими информационными операциями в Европе.

: боевые действия зимой не утихнут. ВСУ продолжат освобождать населенные пункты с оккупации. В то же время, Киев активизирует борьбу с российскими информационными операциями в Европе. Старший научный сотрудник по военным наукам Королевского института исследований безопасности Джастин Бронк : Украина продолжит наносить удары в тылу врагу.

: Украина продолжит наносить удары в тылу врагу. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли : и украинцы, и россияне возьмут оперативную паузу. Все потому, что погодные условия снизят боевую активность и усложнят логистику.

: и украинцы, и россияне возьмут оперативную паузу. Все потому, что погодные условия снизят боевую активность и усложнят логистику. Украинский военный эксперт Петр Черник: на фоне последних новостей о военной активности в Беларуси, россияне могут осуществить новое наступление с Севера.

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Несмотря на разнообразие экспертных прогнозов, приход холодов не остановит войну, но изменит ее темп и будет использован как Украиной, так и Россией для планирования масштабных военных кампаний в 2023 году.

– отметили в СНБО.

В ведомстве отметили, что обе стороны будут искать способы, как получить преимущество над противником, приуменьшить потенциал другой стороны и подорвать ее моральный дух.

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