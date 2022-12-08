К слову, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что война может затянуться. А эксперты думают, что мир должен наступить весной 2023 года.

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Зеленский рассказал, когда закончится война

Украинский лидер заявил, что надеется на "мирное время" для своей страны в следующем году.

Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время,

– сказал Зеленский.

Также он поблагодарил всех друзей Украины в Европе, которые "помогают поддерживать миллионы людей в это ужасное время".

"Украинские военные, защищающие всех нас на поле боя, – это №1", – добавил президент.

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