Однако Кремль будет сопротивляться до последнего и сейчас делает свою решающую ставку в войне. Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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России придется оставить почти все оккупированные территории Украины

По его мнению, можно предположить, что война будет продолжаться до апреля – мая, но при условии, что Москву действительно уломают и она согласится на невероятные уступки, в ущерб себе.

В этой ситуации России придется оставить весь Донбасс, Запорожье и Херсонщину, которые они оккупировали. Однако Крым – это особая история, за него они могут сопротивляться до последнего, –

считает Фейгин.

Он вспомнил, что с правого берега Днепра в Херсонской области оккупанты не уходили добровольно – ВСУ давили их достаточно сильно.

"Я не верю, что Москва добровольно выведет свои войска. Они сделали очень высокую ставку, которая уже проиграла, но они не отходят от стола. Продолжают на нее ставить и ставить", – подчеркнул он.

Кремль сделал последнюю ставку

Фейгин считает, что для россиян единственный шанс победить – поставить последнее, надеясь, что вдруг выиграют. Возможное наступление с Севера на Украину и новая волна мобилизации, вероятно, – это и есть та самая последняя ставка.

"По моему прогнозу, война будет продолжаться зиму и весну точно и может выйти на лето. Если не случится чего-то невероятного и сверхъестественного. В жизни что угодно может произойти: Путин умрет и все закончится", – отметил правозащитник.

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