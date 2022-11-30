Зеленский назвал два условия окончания войны Президент верит, что война окончится в ближайшие месяцы. Об этом глава государства сказал во время NYT DealBook Summit.

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Глава нашего государства подчеркнул, что Украина реально воюет с РФ, и вовсе не в идеальном мире. Он считает, что после нашей победы будет более или менее, по крайней мере для нас, идеальный мир. Ибо идеальный мир тогда, когда в нем нет войн.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на то, что в Украине продолжается не единственная война в мире, все же происходящая в нашей стране, является самой большой войной на европейском контенте со времен Второй мировой войны. Потому что привлекается не только тяжелое оружие, наносятся ракетные удары, а присутствуют и пытки и изнасилования мирного населения.

Война закончится, когда мы победим. Или, если этого захочет Россия. Может случиться так, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, осталась в изоляции и не имеет партнеров,

– заявил Зеленский.

Он верит, что все это закончится в ближайшие месяцы.

Зеленский обратился к Европе по поводу сложной зимы

Владимир Зеленский обратился к участникам международного симпозиума "Европейская идея" и призвал совместно противостоять России. Он говорит, что Украина совместно с Европой должна справиться с вызовом – зимой, которую все будут вспоминать. Но каждый из нас должен сделать все, чтобы вспоминали ее не тем, что она нам всем угрожала, а тем, что мы сделали, чтобы защититься от этой угрозы.

Президент подчеркнул, что для этого нужно четко понимать идею Европы, а именно – единой Европы. Он подчеркнул, что европейские страны являются частями одного целого.

Зеленский также добавил, что без света и тепла из-за российского террора остались не просто миллионы людей в Украине.

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