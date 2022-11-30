Зеленський назвав дві умови закінчення війни Президент вірить, що війна закінчиться в найближчі місяці. Про це глава держави сказав під час NYT DealBook Summit.

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Глава нашої держави підкреслив, що Україна реально воює з РФ, і зовсім не в ідеальному світі. Він вважає, що після нашої перемоги буде більш-менш, принаймні для нас, ідеальний світ. Бо ідеальний світ тоді, коли в ньому немає воєн.

Зеленський підкреслив, що, попри те, що в Україні триває не єдина війна у світі, все ж та, що відбувається в нашій країні, є найбільшою війною на європейському контенті з часів Другої світової війни. Тому що залучається не лише важка зброя, завдаються ракетні удари, а присутні й катування та ґвалтування мирного населення.

Війна закінчиться тоді, коли ми переможемо. Або коли цього захоче Росія. Може статися так, що РФ захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, залишилася в ізоляції та не має партнерів,

– заявив Зеленський.

Він вірить у те, що все це закінчиться в найближчі місяці.

Зеленський звернувся до Європи щодо складної зими

Володимир Зеленський звернувся до учасників міжнародного симпозіуму "Європейська ідея" та закликав спільно протистояти Росії. Він каже, що Україна спільно з Європою має подолати виклик – зиму, яку усі будуть згадувати. Але кожен з нас має зробити усе, щоб згадували її не тим, що вона усім нам загрожувала, а тим, що ми зробили, щоб захиститись від цієї загрози.

Президент наголосив, що для цього потрібно чітко розуміти ідею Європи, а саме – єдиної Європи. Він акцентував, що європейські країни є частинами одного цілого.

Зеленський також додав, що без світла й тепла через російський терор залишились не просто мільйони людей в Україні.

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