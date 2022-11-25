Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників міжнародного симпозіуму "Європейська ідея" та закликав спільно протистояти Росії.

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Маємо подолати ключовий виклик, який є зараз – подолати цю зиму. Зиму, яку усі будуть згадувати, ми маємо зробити усе, щоб згадували її не тим, що вона усім нам загрожувала, а тим, що ми зробили, щоб захиститись від цієї загрози,

– заявив Володимир Зеленський.

Ця зима – це спільний виклик для Європи

Президент наголосив, що для цього потрібно чітко розуміти ідею Європи, а саме – єдиної Європи.

"Я часто чую одне й те саме питання: як Європа може допомогти Україні. Ми вдячні за це, але чи коректно формулюється це запитання. Це ж Європа може допомогти собі, це ж не про те, щоб допомогти Україні протистояти Росії. Це ж про те, щоб Європа могла допомогти собі протистояти Росії", – зауважив Зеленський.

Президент також додав, що без світла й тепла через російський терор залишились не просто мільйони людей в Україні.

Це на Східному фланзі Європи мільйони європейців без світла й тепла через російський терор. Це не лише Україну хоче зламати Росію, це Європу хоче зламати Росія,

– зазначив Володимир Зеленський.

Немає України окремо від Європи

Президент акцентував, що європейські країни є частинами одного цілого.

Немає України окремо від Європи, так само як немає Польщі, чи Литви, чи Румунії, чи Латвії, чи Німеччини, чи Франції окремо від Європи. Це наш континент. Це наше життя. І це наш шлях, який ми можемо пройти. І цю зиму. І цю війну. Усі ми разом – усі європейці,

– резюмував Зеленський.

Виступ Володимира Зеленського на Міжнародному симпозіумі: відео

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