Так вважає міністр оборони Великобританії Бен Воллес. За його словами, таку пораду він дав би своїм українським колегам, з якими спілкується "майже щотижня".

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Враховуючи перевагу, яку українці мають у підготовці, техніці та якості особового складу над деморалізованими, погано навченими, погано оснащеними росіянами, в інтересах України було б зберегти динаміку протягом зими,

– зазначив Воллес.

Українські військові готові до зими

Він також зазначив, що ЗСУ отримали від міжнародної спільноти 300 тисяч комплектів зимового одягу, які є важливою необхідністю для зимового наступу.

Натомість відзначив погане забезпечення російської армії.

Російський підрозділ нещодавно був розгорнутий без їжі, без шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофічно для людини, яка йде в поле. У росіян є масштаби, але вони не дуже хороші,

– сказав британський міністр оборони.

Міністр також наголосив, що світ "шокували" мужність і вміння українських захисників і захисниць, а також величезні недоліки російських збройних сил.

Як зима вплине на хід війни

У Пентагоні порівняли рівень підготовки України та Росії до бойових дій взимку. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що ЗСУ будуть у "набагато кращому стані, ніж їхні противники".

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що і українці, і росіяни візьмуть оперативну паузу. Все тому, що погодні умови знизять бойову активність та ускладнять логістику.

і українці, і росіяни візьмуть оперативну паузу. Все тому, що погодні умови знизять бойову активність та ускладнять логістику. Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес припустив, що ЗСУ продовжать контрнаступ, але темп сповільниться. Українські військові точно будуть мати успіх зимою.

У розвідці Великої Британії переконані, що з настанням зими та похолоданням російській армії буде дуже непросто вести бойові дії на території нашої держави. Найбільше на боєздатність ворожих військових вплине зміна світлового дня, низька температура та погода.

Більше про особливості бойових дій зимою: дивіться відео