Так считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, такой совет он дал бы своим украинским коллегам, с которыми общается "почти еженедельно".

Внимание Почему кафиры пытаются взять Бахмут: генерал запаса назвал главные причины

Учитывая преимущество, которое украинцы имеют в подготовке, технике и качестве личного состава над деморализованными, плохо обученными, плохо оснащенными россиянами, в интересах Украины было бы сохранить динамику в течение зимы,

– отметил Уоллес.

Украинские военные готовы к зиме

Он также отметил, что ВСУ получили от международного сообщества 300 тысяч комплектов зимней одежды, являющихся важной необходимостью для зимнего наступления.

В то же время отметил плохое обеспечение российской армии.

Российское подразделение недавно было развернуто без еды, без носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофически для человека, идущего в поле. У россиян есть масштабы, но они не очень хорошие,

– сказал британский министр обороны.

Министр также подчеркнул, что мир "шокировал" мужество и умение украинских защитников и защитниц, а также огромные недостатки российских вооруженных сил.

Как зима повлияет на ход войны

В Пентагоне сравнили уровень подготовки Украины и России к боевым действиям зимой. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ будут в "намного лучшем состоянии, чем их противники".

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что и украинцы, и россияне возьмут оперативную паузу. Все потому, что погодные условия снизят боевую активность и усложнят логистику.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес предположил, что ВСУ продолжат контрнаступление, но темп замедлится. Украинские военные точно будут иметь успех зимой.

В разведке Великобритании убеждены, что с наступлением зимы и похолоданием русской армии будет очень непросто вести боевые действия на территории нашего государства. Больше всего на боеспособность вражеских военных повлияет смена светового дня, низкая температура и погода.

Больше об особенностях боевых действий зимой: смотрите видео