Президент Владимир Зеленский обратился к участникам международного симпозиума "Европейская идея" и призвал совместно противостоять России.
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Должны преодолеть ключевой вызов, который есть сейчас – преодолеть эту зиму. Зиму, которую все будут вспоминать, мы должны сделать все, чтобы вспоминали ее не тем, что она всем нам грозила, а тем, что мы сделали, чтобы защититься от этой угрозы,
– заявил Владимир Зеленский.
Эта зима – это общий вызов для Европы
Президент подчеркнул, что для этого нужно четко понимать идею Европы, а именно – единой Европы.
"Я часто слышу один и тот же вопрос: как Европа может помочь Украине. Мы благодарны за это, но корректно ли формулируется этот вопрос. Это же Европа может помочь себе, это же не о том, чтобы помочь Украине противостоять России. Это же о том, чтобы Европа могла помочь себе противостоять России", – отметил Зеленский.
Президент также добавил, что без света и тепла из-за российского террора остались не просто миллионы людей в Украине.
Это на Восточном фланге Европы миллионы европейцев без света и тепла из-за российского террора. Это не только Украину хочет сломать Россия, это Европу хочет сломать Россия,
– отметил Владимир Зеленский.
Нет Украины отдельно от Европы
Президент акцентировал, что европейские страны являются частями одного целого.
Нет Украины отдельно от Европы, так же как нет и Польши или Литвы, или Румынии, или Латвии, или Германии, или Франции отдельно от Европы. Это наш континент. Это наша жизнь. И это наш путь, который мы можем пройти. И эту зиму. И эту войну. Все мы вместе – все европейцы,
– резюмировал Зеленский.
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Тяжелая зима в Украине: главное
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину может ждать ужасная зима, поскольку российская армия терпит поражение на поле боя и отвечает еще более жестокими ракетными ударами по городам и гражданской инфраструктуре.
- Ранее Владимир Зеленский заявил, что в этом году начнется самая тяжелая зима для всего мира. Также зима будет испытанием для выдержки, единства и способности украинцев защитить себя, весь мир, свободу и фундаментальные ценности для любого человека в мире.
- В Минобороны Британии считают, что украинская армия должна сохранить динамику наступления в зимний период и использовать свое преимущество над врагом.