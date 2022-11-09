В частности, сообщили, что члены Ставки заслушали информацию о событиях на фронте. Также обсуждали прохождение зимнего периода. Об этом сообщили на сайте Президента Украины.

По теме Готовы ли ВСУ к боям зимой и чего ждать на фронте: ответ военного Карася

Ситуация на передовой

Во время заседания Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на передовой и реализации мероприятий, направленных на укрепление и защиту госграницы Украины.

Также члены Ставки скоординировали действия сил обороны, направленные на:

  • отражение вооруженной агрессии России,
  • освобождение украинских территорий от оккупантов.

Отдельно обратили внимание на состояние обеспечения защитников Украины вооружением и боеприпасами, а также на их подготовку к зимнему периоду.

Подготовка к зиме 2023 года

Из-за постоянных обстрелов Россией критической инфраструктуры члены Ставки обсудили и предстоящую зиму. Так, на встрече проанализировали ход восстановления объектов энергетики, пострадавшей от российских атак. Не обошли и вопросы противовоздушной защиты крической инфраструктуры.

Подняли тему, как пройти зимний период и как минимизировать риски от российской агрессии.

На сайте Президента Украины сообщили, что на встрече присутствовали:

  • руководитель ОП Андрей Ермак,
  • секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов,
  • министр внутренних дел Денис Монастырский,
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
  • министр инфраструктуры Александр Кубраков,
  • министр обороны Алексей Резников,
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
  • начальник ГУР Кирилл Буданов,
  • глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко,
  • командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,
  • другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, командующие войсками оперативных направлений.

Достойно внимания – Бен Ходжес дал новый прогноз о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео