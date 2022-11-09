В частности, сообщили, что члены Ставки заслушали информацию о событиях на фронте. Также обсуждали прохождение зимнего периода. Об этом сообщили на сайте Президента Украины.

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Ситуация на передовой

Во время заседания Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на передовой и реализации мероприятий, направленных на укрепление и защиту госграницы Украины.

Также члены Ставки скоординировали действия сил обороны, направленные на:

отражение вооруженной агрессии России,

освобождение украинских территорий от оккупантов.

Отдельно обратили внимание на состояние обеспечения защитников Украины вооружением и боеприпасами, а также на их подготовку к зимнему периоду.

Подготовка к зиме 2023 года

Из-за постоянных обстрелов Россией критической инфраструктуры члены Ставки обсудили и предстоящую зиму. Так, на встрече проанализировали ход восстановления объектов энергетики, пострадавшей от российских атак. Не обошли и вопросы противовоздушной защиты крической инфраструктуры.

Подняли тему, как пройти зимний период и как минимизировать риски от российской агрессии.

На сайте Президента Украины сообщили, что на встрече присутствовали:

руководитель ОП Андрей Ермак,

секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

министр обороны Алексей Резников,

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

начальник ГУР Кирилл Буданов,

глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко,

командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,

другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, командующие войсками оперативных направлений.

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