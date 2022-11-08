Такое мнение 24 каналу высказал военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась. Он рассказал, что оккупанты до сих пор штурмуют Бахмут, Соледар и Угледар, чем истощают последние критические запасы своих кадровых частей.
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Боевые действия зимой будут развиваться по плану ВСУ
Кроме того, когда "мобики" начнут закрывать потребности оккупационных войск в бойцах, то боеспособность армии России начнет резко падать. Да, на оборону зимой у захватчиков остается все меньше войск. В то время как наши Вооруженные Силы способны на любые наступательные операции.
У украинских защитников опыт зимних операций. К тому же наше командование проявляет незаурядные таланты в проведении наступательных действий.
В общем, война сейчас развивается по нашему плану и очевидно, что наступательные операции, которые будут зимой, будут развиваться по плану Генштаба,
– отметил Карась.
Он подчеркнул, что командование украинской армии даже не скрывает, что до Нового года, а также в начале весны, у нас будут значительные освобождения наших территорий. Поэтому, по мнению военнослужащего, зима будет в нашу пользу.
Полный стрим с Евгением Карасем на 24 канале: смотрите видео
Актуальная информация с фронта: кратко
- За минувшие сутки украинские бойцы отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов: Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.
- Оккупанты не оставляют попыток захватить Белогоровку Луганской области в районе Лисичанска. В самом же Лисичанске Вооруженные Силы Украины высокоточными ударами уничтожили около 30 кадыровцев из батальона "Ахмат".
- Почти по всей линии фронта от Угледара до Лисичанска российские военные пытаются осуществлять контрнаступательные действия. Кроме того, они прибегли к новой тактике в Бахмуте – хотят обойти город с Севера. Впрочем, для этого им надо взять или по меньшей мере обойти Соледар.
- Украинским военным ежесуточно удается ликвидировать от 70 до 100 захватчиков на Бахмутском направлении. Кроме того, многие вражеские военные получают ранения.
- Кстати, по состоянию на 8 ноября ВСУ уничтожили более 77 тысяч оккупантов. Только за прошедшие сутки "полк Кобзона" пополнили еще 710 российских бойцов.