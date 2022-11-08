Такое мнение 24 каналу высказал военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась. Он рассказал, что оккупанты до сих пор штурмуют Бахмут, Соледар и Угледар, чем истощают последние критические запасы своих кадровых частей.

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Боевые действия зимой будут развиваться по плану ВСУ

Кроме того, когда "мобики" начнут закрывать потребности оккупационных войск в бойцах, то боеспособность армии России начнет резко падать. Да, на оборону зимой у захватчиков остается все меньше войск. В то время как наши Вооруженные Силы способны на любые наступательные операции.

У украинских защитников опыт зимних операций. К тому же наше командование проявляет незаурядные таланты в проведении наступательных действий.

В общем, война сейчас развивается по нашему плану и очевидно, что наступательные операции, которые будут зимой, будут развиваться по плану Генштаба,

– отметил Карась.

Он подчеркнул, что командование украинской армии даже не скрывает, что до Нового года, а также в начале весны, у нас будут значительные освобождения наших территорий. Поэтому, по мнению военнослужащего, зима будет в нашу пользу.

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